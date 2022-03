Gerrard begeistert: Coutinho soll bei Aston Villa bleiben

Philippe Coutinho zeigt bei Aston Villa eine bestechende Form. Trainer Steven Gerrard würde sich freuen, wenn der Brasilianer über Saisonende hinaus bleibt.

Vertraglich ist Philippe Coutinho noch bis zum 30. Juni 2022 vom FC Barcelona an Aston Villa verliehen. Allerdings sind die Engländer im Besitz einer Kaufoption, die im Bereich der 20 bis 30 Millionen Euro liegen dürfte.

Dürfte Steven Gerrard alleine entscheiden, würde er diese Option aktivieren: “Ich habe nicht die Kontrolle über Transfers, Ablösesummen oder Gehälter. Ich kann nur meine Meinung an (Sportdirektor) Johan Lange und (Geschäftsführer) Christian Purslow weitergeben. Sie schauen die Spiele auch und sie treffen die endgültige Entscheidung. Phil hat schon gezeigt, zu was er in der Lage ist.”

In bis dato sieben Premier-League-Partien für Aston Villa erzielte die Leihgabe vom FC Barcelona bereits drei Tore und bereitete ebenso viele vor.

adk 7 März, 2022 15:17