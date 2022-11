Hector Bellerin will unbedingt bei Barça verlängern

Rechtsverteidiger Hector Bellerin möchte unbedingt über diese Saison hinaus beim FC Barcelona bleiben.

Der 27-Jährige stiess im Sommer ablösefrei von Arsenal zu den Katalanen und komm bislang auf fünf Einsätze. Obwohl er in der Startelf nicht immer gesetzt ist, möchte Bellerin unbedingt bei Barça bleiben. «Ich will einen neuen Vertrag unterschreiben, da ich hier in Barcelona bleiben möchte. Ich bin wirklich glücklich», sagt der Abwehrspieler gegenüber «Radio Catalunya».

Bellerin betont auch, dass er sich voll dem Projekt von Barça und Trainer Xavi verpflichtet sieht und den Weg weitergehen möchte.

3 November, 2022