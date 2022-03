Ilkay Gündogan sagt Barça ab und will bei ManCity verlängern

Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan sieht seine Zukunft weiterhin bei Manchester City. Eine Anfrage des FC Barcelona blockt er ab.

Der 31-jährige Spielmacher ist vorläufig noch bis 2023 an die Skyblues gebunden. Und dort fühlt sich der Mittelfeldstratege sehr wohl. Englischen Medienberichten zufolge ist ein baldiger Transfer für Gündogan ausgeschlossen. Anfragen von Barcelona oder anderen Topklubs soll er gar nicht erst in Erwägung ziehen. Stattdessen möchte er den Vertrag bei ManCity in absehbarer Zeit verlängern. Dort spielt der frühere Dortmunder seit 2016 und nimmt in der Mannschaft von Trainer Pep Guardiola eine wichtige Rolle ein.

psc 15 März, 2022 17:54