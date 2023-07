Infekt legt Barça-Testspiel lahm und sorgt für Millionen-Schaden

Der FC Barcelona muss sein Testspiel gegen Juventus in San Francisco absagen. Dies zieht einen hohen finanziellen Schaden nach sich.

Aufgrund eines umhergehenden Magen-Darm-Virus im Kader des FC Barcelona sind derzeit gleich mehrere Akteure krank. Die Folge: Das für Sonntag (4.30 Uhr) angesetzte Testspiel gegen Juventus musste abgesagt werden. Und laut der spanischen Sportzeitung "Marca" hat dies einen finanziellen Schaden von rund 2 Mio. Euro.

Die Absage des Spiels hat unweigerlich Kosten zur Folge. Es müssen Eintrittskarten zurückgegeben werden, zugesagte Werbespots, die nicht ausgestrahlt wurden, und Merchandising-Artikel, die in einem Stadion, in dem kein Spiel stattfand, nicht verkauft werden konnten. Dafür dürfte jedoch eine Versicherung aufkommen.

Auf einen anderen Tag konnte die Partie in San Francisco nicht verlegt werden. Denn Pop-Star Taylor Swift spielt in den kommenden Tagen im Levi’s Stadium gleich zwei Konzerte. Die Aufbauarbeiten dafür beginnen in Kürze.

adk 23 Juli, 2023 10:59