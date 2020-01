Inter bestätigt Interesse an Arturo Vidal

Arturo Vidal wird mit einem Abgang vom FC Barcelona in Verbindung gebracht. Inter Mailands Geschäftsführer Giuseppe Marotta bestätigt, dass man den Mittelfeldspieler gerne verpflichten würde.

Beim FC Barcelona nimmt Arturo Vidal in dieser Saison nicht die gewünschte Rolle ein. Schon seit geraumer Zeit wird der Chilene deshalb mit einem möglichen Abgang in Verbindung gebracht. Genau genommen steht eine Rückkehr in die Serie A im Raum.

Wie Inter-Geschäftsführer Giuseppe Marotta dem “Rai Radio 1” bestätigt, würden die Nerazzurri den 32 Jahre alten Mittelfeldspieler gerne holen: “Wir sind mit Barcelona in Gesprächen, aber ein Wechsel hängt von verschiedenen Faktoren ab. Er wäre ein wichtiger Spieler für uns.”

Beim FC Barcelona steht Vidal seit 2018 unter Vertrag. In der Serie A spielte der Routinier schon einst von 2011 bis 2015 für Juventus Turin.

adk 11 Januar, 2020 10:26