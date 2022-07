“Jetzt hängt es an ihm”: Laporta hofft weiter auf Dembélé-Verlängerung

Stand heute ist Ousmane Dembélé als Free Agent auf dem Markt. Barças Präsident Joan Laporta hat sich nun zur Zukunft des Franzosen geäussert.

Seinen zum 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrag hat Ousmane Dembélé beim FC Barcelona nicht verlängert. Der Flügelflitzer ist momentan vereinslos und noch ist offen, ob er bei den Katalanen einen neuen Kontrakt unterzeichnen wird.

“Wenn er bleiben will, muss er unser letztes Angebot annehmen – sonst geht er. Es gibt keine Frist”, stellte Joan Laporta am Mittwoch gegenüber Medienvertretern klar. Der FC Barcelona wolle, “dass Ousmane weitermacht, aber jetzt hängt es von ihm ab. Er hat den aktuellen Vorschlag nicht angenommen, aber er ist offen dafür”, so Laporta weiter.

adk 6 Juli, 2022 13:17