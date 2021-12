Joan Laporta kündigt Barça-Neuzugänge im Januar an

Der FC Barcelona will auf dem Januartransfermarkt die ein oder andere Neuverpflichtung engagieren. Das bestätigt Vereinspräsident Joan Laporta.

Für Joan Laporta ist klar, dass der FC Barcelona im kommenden Markt an seinem Kader arbeiten wird. Alle seien sich darüber einig, dass die erste Mannschaft verstärkt werden müsse, kündigt das Vereinsoberhaupt in einer Videobotschaft an. “Das Problem ist hierbei aber, dass wir sehr hohe Altverträge im Kader der ersten Mannschaft haben, die uns keinen Gehaltsspielraum geben.”

Im Zuge dessen ist schon seit Längerem klar, dass Barça nicht nur auf der Zugangsseite etwas unternehmen wird. Schwerverdiener wie Samuel Umtiti und Philippe Coutinho sollen im Januar gegen Ablöse auf dem Kader gestrichen werden. Barça suche aktuell laut Laporta nach der richtigen Formel, um die Mannschaft im Januar zu verstärken. “Wir arbeiten hart daran, und wir werden es schaffen.”

Xavi Hernandez will mindestens einen Spieler von einem anderen Klub holen, am liebsten für die offensive Aussenbahn. Ferran Torres (21, Manchester City) und Dani Olmo (23, RB Leipzig) sind die Wunschkandidaten des Barça-Trainers.

aoe 11 Dezember, 2021 15:44