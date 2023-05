Jorge Mendes diskutiert mit Barça über Zukunft von Ansu Fati

Ansu Fati hat seine langwierigen Verletzungsprobleme in dieser Saison in den Griff gekriegt. Dennoch ist er mit seiner Situation in Barcelona nicht wirklich zufrieden. Agent Jorge Mendes ist für Gespräche mit der Klubführung eingeflogen.

Der Starberater landete laut spanischen Medienberichten am Dienstagmorgen in Barcelona und wird sich mit Ansu Fati und auch mit den Barça-Verantwortlichen unterhalten. Zuletzt war dem 20-jährigen Spanier bei Barça-Coach Xavi nur Ergänzungsspieler. Diese Rolle stellt ihn nicht zufrieden. Sein Vertrag läuft noch langfristig bis 2027. Ein Transfer oder ein Leihgeschäft im Sommer sind aber nicht ausgeschlossen, falls sich an den Perspektiven nichts ändern sollte.

psc 2 Mai, 2023 18:54