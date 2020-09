Messis Vater ist in Barcelona gelandet

Jorge Messi, der Vater von Lionel Messi, ist am Mittwochmorgen in Barcelona gelandet.

Der 62-Jährige flog mit einem Privatjet aus seiner Heimat Rosario in die katalanische Metropole. Nun stehen Gespräche mit der Klubleitung um Präsident Josep Bartomeu an: Lionel Messi will Barça trotz weiterlaufendem Vertrag bis Juni 2021 in dieser Transferperiode verlassen. Bislang stellt sich der La Liga-Klub quer und verweist auf die Ausstiegsklausel in Höhe von 700 Mio. Euro. Messi möchte aber eine Klausel zur Vertragsauflösung nutzen. Diese ist aus Sicht des Vereins und auch von der spanischen Liga aber bereits im Juni abgelaufen.

Die verworrene Situation soll nun in Gesprächen geklärt werden. Der 33-Jährige hat den obligatorischen Coronatests und auch die bisherigen Trainings in dieser Woche allesamt verpasst bzw. bestreikt.

psc 2 September, 2020 10:05