Junior Firpo will sich bei Barça durchsetzen

Junior Firpo trotzt den Wechselgerüchten, die unlängst um seine Person aufgekommen waren. Der Aussenverteidiger macht deutlich, dass er seinen Platz beim FC Barcelona nicht einfach so aufgeben möchte.

In der jüngeren Vergangenheit häuften sich die Meldungen, nach denen Junior Firpo den FC Barcelona nach nur einem Jahr schon wieder verlassen müsse. Im Zuge dessen poppten Gerüchte auf, der 23-Jährige habe bereits einem Wechsel zu Inter Mailand zugestimmt. Diese entsprechen offenbar nicht der Wahrheit.

Gegenüber der “Marca” bekräftigt Firpo nämlich, dass er nicht mit dem Gedanken spielt, Barça schon wieder zu verlassen: “Ich möchte wieder trainieren und spielen. Ich möchte zeigen, dass ich der Spieler bin, der ich wirklich bin und als der ich auch verpflichtet wurde. Das konnte ich bis jetzt noch nicht zeigen.”

Firpo kam zur aktuellen Saison für 18 Millionen Euro von Betis Sevilla nach Barcelona. Aufgrund einer Verletzung sei es nicht immer einfach für ihn gewesen, sagt er. Ausserdem habe er sich nicht unbedingt in Bestform präsentiert. “Ich komme zu einem neuen Verein, in eine neue Stadt mit grossartigen Spielern. Ich bin noch in der Anfangsphase”, wirbt Firpo um Geduld.

Neben Inter sollen sich der SSC Neapel, der AS Rom sowie der FC Turin mit Firpo beschäftigen, der noch über einen bis 2024 datierten Vertrag verfügt.

aoe 11 April, 2020 11:24