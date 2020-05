Juve: Ambitionierter Plan mit Frenkie de Jong

Juventus verfolgt im Hinblick auf den Transfer-Sommer einen ambitionierten Plan mit Frenkie de Jong.

Die Turiner und Barça stehen wegen eines möglichen Spielertauschs in Gesprächen. Miralem Pjanic könnte den Weg ins Camp Nou finden. Die Katalanen bieten im Gegenzug diverse Profis für einen Wechsel nach Turin an, damit weniger Geld fliessen muss. Wie die katalanische Zeitung “Sport” berichtet, fragte Juve im Zuge dessen wegen Frenkie de Jong an.

Der Serie A-Champion sähe den Landsmann von Abwehrspieler Matthijs de Ligt liebend gerne ebenfalls im eigenen Klub. Doch die Antwort von Barça war ebenso schnell wie eindeutig: Ein Abgang von de Jong, der erst im vergangenen Sommer den Weg nach Barcelona fand, steht nicht zur Debatte. Er zählt zu jenen Spielern im Kader, die den Verein im Sommer auf keinen Fall verlassen dürfen. Der Vertrag des 23-jährigen Mittelfeldspielers läuft bis 2024. In dieser Saison bestritt er 37 Pflichtspiele.

psc 14 Mai, 2020 18:40