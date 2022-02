Keine Verbannung: Barça-Coach Xavi darf Dembélé weiterhin einsetzen

Obwohl Ousmane Dembélé eine Vertragsverlängerung beim FC Barcelona ablehnte und zuletzt auch einen Transfer im Winter verweigerte, wird er nicht für den Rest der Saison auf die Tribüne verbannt.

Klubpräsident Joan Laporta machte anlässlich der Präsentation von Adama Traoré am Mittwoch klar, dass Trainer Xavi darüber entscheidet, ob er Dembélé einsetzen will oder nicht. Eine Verbannung des Franzosen bis im Sommer wird es nicht geben. Laporta bekräftigt erneut, dass er davon ausgehe, dass der 24-jährige Flügelstürmer bereits weiss, wo er nächste Saison spielen wird. “Es scheint so, dass Dembélé eine Einigung mit einem anderen Verein hat. Er wollte hier nicht verlängern”, so der 59-Jährige.

Wohin der Weg des Nationalspielers im Sommer führt, ist noch offen. Theoretisch hätte er mit einem anderen Klub bereits seit dem 1. Januar einen Vertrag mit Gültigkeit ab 1. Juli unterzeichnen können. Dass es zur völligen Kehrtwende kommt und Dembélé doch noch bei Barça verlängert, hält Laporta für unwahrscheinlich: “Unser Angebot lief am 20. Dezember aus. Wenn sie sich mit uns zusammensetzen und reden wollen, müsste man sehen. Aber sie wollten seither nicht mit uns reden. Er hat uns zu verstehen gegeben, dass er über das Angebot dankbar ist, aber…”

2 Februar, 2022