Klubboss Joan Laporta macht Barça-Fans Hoffnung auf Erling Haaland

Barça-Präsident Joan Laporta schwört den Klub zu Beginn des neuen Jahres ein und kündigt trotz Finanzkrise grosse Investitionen in den Kader an.

An der Präsentation von Neuzugang Ferran Torres macht der Barça-Boss den Fans Hoffnungen, was weitere Top-Transfers wie jenen von Erling Haaland angeht. “Alles ist möglich. Alle auf der Welt sollten sich darauf vorbereiten, dass wir als grosser Player auf dem Markt zurück sind”, so Laporta.

Die Katalanen seien dabei, eine Top-Mannschaft zusammenzustellen, führt der Katalane aus: “Wir werden bald den Wiederaufstieg von Barca erleben.” Der Transfer von Ferran Torres sei dabei wegweisend: “Alle grossen Spieler erwägen, zu Barca zu kommen. Wir sind auf einem guten Weg.” Angeblich ist Barça auch im Rennen um Haaland an vorderster Front dabei. Möglich werden solche Investitionen dank einem neuen Darlehen mit der Investmentbank Goldmach Sachs, das Barça wieder einigen Spielraum gewährt.

psc 3 Januar, 2022 13:35