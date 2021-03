Koeman kündigt Transfergespräche mit Laporta an

Die aktuelle Saison hält noch einige Wochen und dennoch planen die Klubs bereits für die kommende Spielzeit. So auch der FC Barcelona.

Ronald Koeman, Cheftrainer des FC Barcelona, will die derzeitige Saison erfolgreich zu Ende spielen. Aus der Champions League ist man bereits raus, dort war im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain Schluss, dafür ist man in LaLiga noch auf Kurs und in der Copa del Rey steht man gegen Athletic Bilbao im Endspiel.

Zwei Titel sind also noch möglich – und im Anschluss dürfte die Katalanen ein intensiver Transfersommer bevorstehen. Wie diese aussehen könnte, darüber will Koeman bereits in den kommenden Wochen mit dem neuen Barça-Präsidenten Joan Laporta sprechen. “Wir werden die Länderspielpause nutzen und die Zeit haben, über die Zukunft dieses Teams zu sprechen. Wir werden diese zwei Wochen nutzen, um über Spieler und Neuverpflichtungen zu sprechen und uns kennenzulernen”, teilte der niederländische Übungsleiter am Samstag mit. Wen der FC Barcelona im Sommer an Land ziehen könnte, bleibt bis dato spekulativ.

adk 21 März, 2021 11:00