Korruptionsskandal: Barça-Boss Laporta besänftigt die Fans

Die Vorwürfe gegen den FC Barcelona wiegen schwer. Doch Joan Laporta teilt den Fans mit: «Ihr könnt ruhig bleiben.» Das Oberhaupt meint: «Barça ist unschuldig an den gegen ihn erhobenen Vorwürfen und ist das Opfer einer Kampagne, an der jetzt alle beteiligt sind, um seiner Ehre zu schaden. Es ist keine Überraschung, und wir werden Barça verteidigen und beweisen, dass der Klub unschuldig ist. Viele werden zur Korrektur gezwungen sein.»

Culers, you can be calm. Barça is innocent of the accusations made against it and is the victim of a campaign, that now involves everyone, to harm its honorability. It is no surprise, and we will defend Barça and prove that the Club is innocent. Many will be forced to rectify.

— Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) March 12, 2023