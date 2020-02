So lief das Krisengespräch bei Barça

Barcelonas Präsident Josep Maria Bartomeu beorderte Sportdirektor Eric Abidal nach einer verbalen Auseinandersetzung mit den Spielern, die Captain Lionel Messi mächtig auf die Palme brachte, zum Krisengespräch ins Büro. So lief es:

Neben dem Barça-Boss und Abidal war auch CEO Oscar Grau beim rund zweistündigen Gespräch dabei. Der Ausgang ist mittlerweile bekannt: Bartomeu hält an seinem Sportdirektor fest und will die Wogen glätten. Zu einem Rücktritt des französischen Ex-Profis kommt es nicht. Alle sollen wieder am gleichen Strang ziehen, also auch Messi und Co., die Abidal in einem viel beachteten Interview in der katalanischen Zeitung “Sport” kritisiert hatte. Daraufhin wehrte sich der argentinische Superstar via Instagram.

Mittlerweile sollen die Spannungen ausgeräumt sein: Die beiden Streithähne versöhnten sich wieder und kamen, auch nach einem Telefongespräch zwischen Bartomeu und MEssi, zum Schluss, dass man die grossen Ziele nur gemeinsam erreichen könne.

Abidal reist am Donnerstag auch zum Pokalspiel bei Athletic Bilbao.

psc 6 Februar, 2020 10:02