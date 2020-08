Kündigungsbrief von Lionel Messi geleakt

Lionel Messi hat mit einem eingeschriebenen Online-Brief am Dienstag seine Kündigung beim FC Barcelona eingereicht. Argentinische Medien haben das Dokument geleakt.

Der 33-jährige Superstar will seinen langjährigen Verein in diesem Sommer verlassen und von einer Klausel Gebrauch machen, die eine Vertragsauflösung ermöglicht. Diese Worte soll Lionel Messi an die Katalanen gerichtet haben:

“Mit diesem Schreiben beantrage ich, Lionel Andres Messi Cuccitini, mit DNI [geschwärzte Stelle], dass der Arbeitsvertrag, den ich derzeit in Ihrem angesehenen Club besitze, auf der Grundlage von Klausel Nr. 24, die es mir ermöglicht, diese Befugnis zu nutzen, gekündigt wird.

Ich bedanke mich bei Ihnen für alle Möglichkeiten des persönlichen Wachstums und beruflicher Vorbereitung, die mir während meiner Arbeit geboten wurden und die es mir ermöglichten, mein technisches und menschliches Profil zu festigen; aber wegen persönliche Gründe [geschwärzte Stelle] musste ich diese schwierige Entscheidung treffen, von der ich hoffe, dass sie vom Management bestmöglich aufgenommen wird.”

Ob Messi einfach so aus seinem eigentlich bis Juni 2021 gültigen Kontrakt kommt, ist allerdings fraglich. Die “Klausel Nr. 24” lief Klubangaben zufolge am 10. Juni aus. Wegen der speziellen Umstände rund um die Corona-Pandemie hofft Messi dennoch die Erlaubnis für den angestrebten ablösefreien Wechsel zu erhalten.

psc 26 August, 2020 11:31