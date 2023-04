La Liga schmettert Barça-Plan für Messi-Rückkehr vorerst ab

Laut Transferexperte Gerard Romero wurden die Verantwortlichen der Katalanen mit einem Plan bei den Ligabossen vorstellig. Barça will aufzeigen, wie Messi finanziert und letztlich für den Spielbetrieb registriert werden kann, was natürlich von elementarer Bedeutung ist. Angeblich hat La Liga den Vorschlag Barcelonas aber zunächst abgelehnt. Die finanziellen Parameter scheinen noch nicht zu passen. Der Stammklub von Messi gibt aber nicht auf und wird das Papier überarbeiten.

Bei Klubpräsident Joan Laporta und Co. soll man inzwischen fest davon ausgehen, dass der Zauberfloh unbedingt zu seinem Herzensverein zurückkehren möchte. Finanzexperten, die Marketingabteilung und die Anwälte arbeiten mit Hochdruck daran, den Traum vieler Fans wahr zu machen. Zumindest eine Ablöse wird nicht fällig, da Messis Vertrag bei PSG Ende Juni ausläuft.

🚨 JUST IN: In March, Barça sent La Liga a plan to sign Messi. La Liga have disallowed some points. Barça will return with another proposal. La Liga believe Messi has already agreed to a return. Internally, the marketing team is already working. @gerardromero #Transfers 🇦🇷

— Reshad Rahman (@ReshadRahman_) April 14, 2023