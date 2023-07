Laporta bestätigt: Barça hat noch immer Schulden bei Messi

Der FC Barcelona schuldet Lionel Messi auch zwei Jahre nach dessen Aus bei den Katalanen noch immer Geld, wie Präsident Joan Laporta bestätigt.

Der 36-Jährige, der sich 2021 tränenreich von seinem Stammklub verabschiedete und bei PSG anheuerte, hatte unter Ex-Präsident Josep Maria Bartomeu einem Gehaltsaufschub zugestimmt. Wegen den finanziellen Schwierigkeiten konnte Barça ihn allerdings nie wirklich auszahlen. "Was ihm geschuldet wird, ist die Stundung der Gehaltsabrechnung, die mit dem vorherigen Vorstand vereinbart wurde und die zu ausstehenden Zahlungen bis 2025 führt. Er wird pünktlich bezahlt", erklärt Laporta gegenüber "La Vanguardia".

Der Barça-Boss bekräftigt noch einmal, dass sich die Katalanen eine Messi-Rückkehr in diesem Sommer hätten leisten können. Der argentinische Weltmeister habe sich aber anders entschieden und die Offerte von Inter Miami angenommen. Laporta führt aus: "Wir haben Jorge Messi davon in Kenntnis gesetzt. Er hat mir gesagt, dass Leo ein sehr schwieriges Jahr in Paris verbracht hat und dass er weniger Druck haben wollte. Mit unserer Option hätte er weiterhin Druck gehabt, und ich verstehe seine Entscheidung."

psc 3 Juli, 2023 17:12