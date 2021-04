Laporta erneuert: “Bin überzeugt, dass Messi bei Barça bleibt”

Der FC Barcelona setzt sich im Finale der Copa del Rey mit 4:0 gegen den Athletic Club aus Bilbao durch. Lionel Messi avanciert dabei mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Barça-Präsident Joan Laporta glaubt einen Verbleib des Offensivmagiers, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft.

Noch herrscht keine Klarheit, ob Lionel Messi seinen zum 30. Juni 2021 auslaufenden Kontrakt beim FC Barcelona verlängert oder nicht. Deutet immer mehr darauf hin, dass der Argentinier bei den Katalanen ein neues Arbeitspapier unterzeichnet, äusserte sich diesbezüglich abermals auch Joan Laporta reichlich optimistisch.

“Leo ist der Beste der Welt. Er ist mit dem Klub tief verwurzelt”, zitiert die spanische Sportzeitung Marca den Präsidenten des Copa-del-Rey-Siegers. “Ich bin fest überzeugt davon, dass er bleiben will und wir werden alles in unserer Macht stehende unternehmen, damit dies so sein wird.” Wann mit einer finalen Entscheidung respektive Verkündung zu rechnen ist, bleibt aber unklar.

adk 18 April, 2021 10:42