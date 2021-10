Laporta stärkt Koeman: “Notwendig, ihm Vertrauen entgegenzubringen”

Der in der Kritik stehende Barça-Chefcoach Ronald Koeman erhält von seinem Vorgesetzten Joan Laporta weiterhin Rückendeckung.

Obwohl der FC Barcelona zuletzt zweimal in Folge verlor, gegen Benfica mit 0:3 in der Champions League und gegen Atlético mit 0:2 in LaLiga, darf Ronald Koeman als Cheftrainer der Katalanen weitermachen. Dies verkündete Präsident Joan Laporta am Freitag.

“Ronald Koeman fährt fort und wir sind stolz darauf. Er ist unser Trainer. Jetzt ist es notwendig, ihm Vertrauen entgegenzubringen”, sagte das Oberhaupt Barças, der sich auch zu den Gerüchten um mögliche Nachfolger äusserte: “Xavi? Wir reden oft, weil wir Freunde sind, so wie ich ab und zu mit Guardiola rede.” Koemans Vertrag in Barcelona läuft indes noch bis Sommer 2022.

