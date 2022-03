Leeds-Stürmer im Fokus von Barca

Der FC Barcelona hat laut Fabrizio Romano ernsthaftes Interesse an Leeds-Stürmer Raphinha. Demnach könnte der Brasilianer zur kommenden Saison Ousmane Dembele ersetzen, dessen Vertrag ausläuft.

Raphinha gehört bei Leeds United zu den absoluten Leistungsträgern und spielt sich nun in den Fokus internationaler Topklubs. Raphinhas-Berater, Deco, soll bereits in Kontakt mit dem FC Barcelona stehen. Deco arbeitete in der Vergangenheit für die Spanier als Scout und hat beste Kontakte zu den Katalanen. Raphinhas Marktwert wird aktuell auf 40 Millionen Euro geschätzt. Sein Vertrag läuft noch bis 2024. Fraglich ob Barcelona diese Ablöse stemmen kann.

soe 9 März, 2022 16:10