Lewandowski besteht den Medizincheck beim FC Barcelona

Robert Lewandowski hat den obligatorischen Medizincheck beim FC Barcelona erfolgreich bestanden.

Noch am Sonntag reiste Robert Lewandowski in die USA, um sich seinen neuen Teamkollegen vom FC Barcelona in Miami anzuschliessen. Einen Tag darauf stand für den 33-jährigen Polen der obligatorische Medizincheck auf dem Programm.

Wie Barça mitteilte, lief bei der Untersuchung alles nach Plan: Lewandowski hat den Check erfolgreich bestanden und wird folglich bald mit Barça trainieren. Ob er bereits gegen Inter Miami (Mittwoch, 2 Uhr) sein Debüt gibt, ist fraglich.

adk 19 Juli, 2022 09:40