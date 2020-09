Lionel Messi muss bei Barça alleine trainieren

Lionel Messi hat am Montag seine erste Trainingseinheit in der neuen Saison absolviert. Noch muss er sich alleine beschäftigen.

Der 33-jährige Argentinier hat den obligatorischen Coronatest vor dem Saisonstart am Wochenende individuell vorgenommen. Weil er ihn nicht im Rahmen der Mannschaft in der letzten Woche durchführte, darf er gemäss Schutzkonzept der Liga noch nicht mit seinen Teamkollegen trainieren. Dasselbe trifft auch auf Rückkehrer Coutinho zu: Beide müssen sich noch einige Tage mit individuellem Training in Form bringen.

Klar ist seit letztem Freitag, dass Messi bis mindestens im nächsten Sommer bei den Katalanen bleibt. Auch Coutinho soll wohl bleiben. Der neue Trainer Ronald Koeman möchte den Brasilianer in seinem Kader haben.

