Lionel Messi kann Barça nicht mehr ablösefrei verlassen

Lionel Messi kann den FC Barcelona in diesem Sommer nicht mehr “for free” verlassen.

Der 32-jährige Argentinier verfügt in seinem Kontrakt bei den Katalanen über eine Klausel jeweils vor dem Sommer zu entscheiden, ob er bei Barça bleibt oder den Verein verlassen will. Diese Klausel läuft allerdings Ende Mai ab. Somit ist Messi nun mindestens eine weitere Saison an seinen Stammklub gebunden, ein ablösefreier Transfer ist erst wieder im Sommer 2021 möglich.

Überraschend ist diese Nachricht natürlich nicht. Messi betonte schon mehrfach, dass er sich gut vorstellen könne, bis zum Karriereende für Barça aufzulaufen. Wechselgerüchte kommen zwar immer mal wieder auf, waren bisher aber nie wirklich konkret.

psc 1 Juni, 2020 17:52