Lionel Messi stellt Bedingungen für Barça-Verbleib

Lionel Messi kann sich einen Verbleib beim FC Barcelona weiterhin vorstellen, stellt dafür aber Forderungen.

Mehrere spanische bzw. katalanische Medien, darunter der staatliche spanische Fernsehsender “RTVE”, berichten, dass der 33-jährige Superstar der Klubführung Barças Signale für eine Vertragsverlängerung aussendet. Allerdings stellt er bestimmte Bedingungen, die indes noch nicht ausformuliert werden. Wahrscheinlich geht es vor allem um die Verstärkung des Kaders: Barça war in den vergangenen Jahren auf allerhöchster europäischer Ebene nicht mehr ganz konkurrenzfähig und konnte in der Königsklasse nicht mehr reüssieren. Messi will aber weiterhin um den Champions League-Titel mitspielen können. Einen Verbleib bei Barça wird er wohl nur in Erwägung ziehen, wenn es klare Perspektiven für eine Verstärkung des aktuellen Kaders gibt.

In dieser Woche wurden auch Spekulationen laut, wonach PSG den Zauberfloh in die Ligue 1 holen will. Dort könnte Messi wieder mit Kumpel Neymar zusammenspielen, der ihm angeblich sogar die prestigeträchtige Rückennummer 10 überlassen würde.

psc 29 April, 2021 17:23