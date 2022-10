Lionel Messi bekommt eine Statue vor dem Camp Nou

Der FC Barcelona will seine Klublegende Lionel Messi würdigen. Präsident Joan Laporta bestätigt nun, dass für den 35-Jährigen vor dem Stadion eine Statue errichtet wird.

«Wir werden vor dem Camp Nou eine Statue von Leo Messi errichten. Die Entscheidung ist gefallen», erklärt Laporta. Mit dem Bauwerk sollen die grossen Errungenschafen und Verdienste von Messi für die Katalanen gewürdigt werden. Vor seinem Wechsel nach Paris, der im vergangenen Jahr aus finanziellen Gründen erfolgt war, lief Messi während mehr als 20 Jahren für Barça auf. Er hatt bereits einen Grossteil seiner Jugendjahre bei den Katalanen verbracht.

Im kommenden Jahr könnte zudem eine Rückkehr zu einem Thema werden. Messis Vertrag bei PSG läuft aus. «Wenn der Klub ihn zurück will, werden wir an der finanziellen Umsetzung arbeiten. Wir wissen, wie man hier Wunder erschaffen kann», kündigte Vizepräsident Eduard Romeu zuletzt an und ergänzte: «Für Messi steht die Tür immer offen.»

