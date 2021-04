Lionel Messi erwägt zweijährige Verlängerung bei Barça

Lionel Messi steht vor einer wegweisenden Entscheidung: Verlängert er seinen auslaufenden Vertrag beim FC Barcelona oder sucht er im Sommer eine neue Herausforderung.

Wie der argentinische “ESPN”-Journalist Christian Martin nun berichtet, rückt das Szenario einer Vertragsverlängerung näher. Messi soll eine Ausdehnung seines Kontrakts um zwei weitere Jahre in Erwägung ziehen. Der 33-jährige Superstar fühlt sich im Verein und auch in der Stadt nach wie vor sehr wohl. Den Wechsel in der Klubführung war elementar. Der neue Präsident Joan Laporta wird weiterhin versuchen, den Zauberfloh von einem Verbleib zu überzeugen.

psc 21 April, 2021 15:30