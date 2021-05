Wie sein Verein mitteilt, will der 33-Jährige vor der Copa America eine kurze Pause einlegen, um sich für das Turnier zu schonen und zu erholen. Die Massnahme ist mit Trainer Ronald Koeman und dem Verein abgesprochen. Messi lief in dieser Saison in insgesamt 47 Pflichtspielen für seinen Klub auf. Dabei erzielte er 38 Tore.

Die Entscheidung ist durchaus brisant: Messis Vertrag bei den Katalanen läuft bekanntlich zum Saisonende aus. Sollte er nicht verlängern, hätte der Zauberfloh seine letzte Partie am vergangenen Sonntag bestritten. Im Lager von Barça ist man aber optimistisch, dass der Kapitän gehalten werden kann und seinen Vertrag noch einmal verlängert.

LATEST NEWS | Leo #Messi is not training today with the coach's permission and will not play against Eibar pic.twitter.com/ak3F5W527x

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 21, 2021