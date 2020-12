Lionel Messi knackt historischen Pelé-Rekord

Lionel Messi hat beim 3:0-Sieg des FC Barcelona gegen Valladolid einen weiteren Uralt-Rekord gebrochen.

Der 33-jährige Argentinier erzielte sein 644. Tor für die Katalanen. Damit hat er eine historische Bestmarke von Pelé geknackt. Der Brasilianer schoss zwischen 1957 und 1974 für den FC Santos insgesamt 643 Tore und hielt bisher den Tor-Rekord. Kein anderer Spieler hat mehr Treffer für einen einzigen Klub erzielt – bis nun Messi diese Marke sogar übertroffen hat. Messi benötigte dafür 757 Spiele. Nachdem er Pelé egalisiert hatte, schrieb die brasilianische Fussballlegende via Instagram: “Geschichten wie unsere, von der Liebe zum gleichen Verein über so lange Zeit, werden im Fussball leider immer seltener. Ich bewundere dich sehr, Messi. Wenn dein Herz vor Liebe überquillt, ist es schwer, den Kurs zu ändern. Genau wie du weiss ich, wie es ist, wenn man gerne jeden Tag das gleiche Trikot trägt. Genau wie du weiß ich, dass es nichts Besseres gibt als den Ort, an dem man sich zu Hause fühlt.”

psc 23 Dezember, 2020 10:22