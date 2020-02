Lionel Messi kritisiert Sportdirektor Eric Abidal

Barça-Captain Lionel Messi attackiert “seinen” Sportdirektor Eric Abidal via Instagram öffentlich.

Der Argentinier kontert damit seinerseits eine Kritik von Abidal an der Mannschaft. Der frühere französische Nationalspieler meinte, dass es auch an der Einstellung der Profis lag, dass sich die Klubführung zur Trennung von Ex-Trainer Ernesto Valverde entschieden hat. Messi lässt dies nicht gelten und schreibt via Instagram: “Ich mache so etwas wirklich nicht gerne, aber ich denke, dass jeder seine Entscheidungen sorgfältig treffen und sich um seine Aufgaben kümmern sollte. Die Spieler um das, was auf dem Platz passiert – und wir sind auch die ersten, die sich eingestehen, wenn wir nicht gut spielen. Die sportliche Führung sollte sich ebenso ihre Verantwortlichkeiten bewusst machen und vor allem Verantwortung für die eigenen Entscheidungen übernehmen”, so der 32-Jährige am Dienstagabend.

Abidal sagte zuvor der katalanischen Zeitung “Sport”: “Viele Spieler waren nicht glücklich und haben nicht gut gearbeitet, auch in der internen Kommunikation gab es Probleme. Das Verhältnis zwischen dem Trainer und der Kabine war zwar immer gut, aber es gibt Dinge, die ich als Ex-Profi spüre. Ich habe dem Klub mitgeteilt, was ich denke und wir mussten eine Entscheidung treffen.” Mit dieser Kritik hat sich der Sportdirektor von Barça bei Messi und wohl auch vielen anderen Profis ziemlich unbeliebt gemacht.

