Lionel Messi in Rage: Harte Kritik am Klub

Seit Donnerstagabend ist es sicher: Der FC Barcelona kann seinen Titel in La Liga nicht verteidigen und muss in diesem Jahr Real Madrid den Vortritt lassen. Barça-Captain Lionel Messi ist sichtlich verärgert und spart nicht mit (interner) Kritik.

Der 33-jährige Argentinier hält sich mit Äusserungen in der Öffentlichkeit generell eher zurück. Nicht so nach der bitteren 1:2-Pleite gegen Osasuna am Donnerstag. Lionel Messi gerät regelrecht in Rage und übt massive Manöverkritik. “Dieses Spiel spiegelt das komplette Jahr wider. Wir waren ein schwaches Team”, bilanziert er den schwachen Auftritt gegen Osasuna, in dem es trotz Überzahl sogar noch eine Heimpleite absetzte.

Dass der Meistertitel in dieser Saison verpasst wurde, liege am eigenen Unvermögen, führt Messi aus: “Madrid hat seine Hausaufgaben gemacht. Wir haben ihnen geholfen und viele Punkte abgegeben. Wir müssen Selbstkritik üben – beginnend mit den Spielern, aber auch insgesamt. Wir sind Barcelona und es ist unsere Pflicht, jedes Spiel zu gewinnen.” Damit spricht er auch interne Vorgänge an. So kam es in dieser Saison nicht nur zu einem Trainerwechsel, auch der Vorstand wurde aufgrund von Reibereien teilweise ausgetauscht.

Schwierige Aufgabe gegeben Napoli

In der Champions League sind die Katalanen noch vertreten. Messi malt aber schwarz, wenn die Leistung nicht besser wird: “Wenn wir so spielen, werden wir gegen Neapel verlieren. Wir müssen von null in der Champions League starten und uns selbst die Schuld geben, was schief gelaufen ist”, wird er deutlich. Das Rückspiel steigt am 8. August. Das Hinspiel in Italien endete 1:1.

Derweil gibt es auch Fragezeichen um die Zukunft von Messi: Dieser hat seinen bis 2021 gültigen Vertrag bei Barça weiterhin nicht verlängert. Klubboss Josep Maria Bartomeu beruhigt die Fans zwar und behauptet, dass der Zauberfloh definitiv noch längerfristig da bleiben werde, Fakten wurden aber noch keine geschaffen.

psc 17 Juli, 2020 11:38