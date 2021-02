Der 33-jährige Argentinier schickt seine Anwälte los und will auch gegen Personen vorgehen, die der Zeitung die brisanten Informationen geliefert hat. Messi hat laut “RAC1” sogar schon einige Verdächtige im Umfeld des Vereins ausgemacht.

Am Wochenende nannte die “Mundo” die Summe von 555 Mio. Euro, die Messi beim FC Barcelona alleine in den vergangenen vier Jahren verdient haben soll.

Auch der FC Barcelona startet eine interne Untersuchung, um in Erfahrung zu bringen, wie das Leak entstehen konnte und wer die Infos geliefert hat.

(🌕) Messi remains determined to take legal action over the leak of his contract and file a complaint against El Mundo & those at the club who had access to his contract. He labels Bartomeu, Jordi Mestre, Oscar Grau, Carles Tusquets & Roma Gomez Ponti as suspects. @rac1 #FCB 🇦🇷⚖️

