Lionel Messi reist am Montag mit der Familie nach Paris

Lionel Messi wird mit seiner Familie am Montag nach Paris fliegen. Dort wird er aller Voraussicht nach einen Vertrag bei PSG unterschreiben.

Eigentlich wurde zunächst sogar damit gerechnet, dass Messi noch am Sonntag in die französische Metropole reist. Der Flug “verspätet” sich laut “Sky Italia” nun aber um einen Tag. Vater Jorge Messi handelt mit dem Ligue 1-Klub noch letzte Vertragsdetails aus. Dass sein Sohn letztlich bei PSG anheuert, gilt aber als sicher. Der 34-Jährige hat sich am Sonntag auf einer Pressekonferenz von seinem langjährigen Verein FC Barcelona verabschiedet. Auch zahlreiche (Ex-)Teamkollegen waren anwesend, es flossen viele Tränen.

Den Wechsel nach Paris wollte Messi bei dieser Gelegenheit noch nicht bestätigen. Er soll dort aber einen Zweijahresvertrag unterschreiben, der ihm jährlich 35 Mio. Euro (netto) einbringt.

psc 8 August, 2021 21:02