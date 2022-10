Messi-Rückkehr zu Barça 2023 hängt in der Schwebe

Nur zu gerne würden die Fans des FC Barcelona Lionel Messi im kommenden Jahr wohl wieder in ihrem Verein in Empfang nehmen. Eine Rückkehr des 35-jährigen Argentiniers ist aber alles andere als garantiert.

Der Vertrag von Messi bei Paris St. Germain läuft zwar aus, was einen ablösefreien Wechsel nach Barcelona ermöglichen würde. Ob es dazu kommt, steht aber in den Sternen. Grund dafür ist verbrannte Erde, die sein Abgang 2021 hinterlassen hat. Konkret geht es um das Verhältnis zwischen dem siebenmaligen Weltfussballer und Barça-Präsident Joan Laporta.

Kein Gespräch zwischen Messi & Laporta

Angeblich hat der Zauberfloh dem Barça-Klubboss nach wie vor nicht verziehen, dass er ihn 2021 ziehen liess und die über 20-jährige Beziehung zwischen Barça und Messi einfach so in die Brüche ging. Wie die argentinische Reporterin Veronica Brunati in einem Interview mit «La Sotana» berichtet, gab es seit der Trennung vor gut einem Jahr kein persönliches Gespräch mehr zwischen Laporta und Messi. Ein solches wäre aber zwingend nötig, damit sich die beiden Parteien wieder annähern.

Noch hat Messi für sich keine Entscheidung getroffen, wie es weitergeht. Ob er tatsächlich zu seinem langjährigen Klub zurückkehrt, wird sich in jedem Fall erst nächstes Jahr entscheiden. PSG soll seinerseits eine Vertragsverlängerung mit dem Superstar anstreben.

psc 13 Oktober, 2022 15:21