Messi-Rückkehr geniesst bei Barça nicht höchste Priorität

Beim FC Barcelona wünschen sich zwar alle eine Rückkehr von Lionel Messi, erste Priorität geniesst eine entsprechende Aktion bei den Klubverantwortlichen im Hinblick auf die nächste Saison allerdings nicht.

Wie «El Pais» berichtet, ist die Personalie Alejandro Balde (19) sogar noch wichtiger. Der Linksverteidiger ist nur noch bis 2024 gebunden und soll unbedingt verlängern. Auch die komplizierte Situation um die neuen Arbeitspapiere von Ronald Araujo (24) und Gavi (18), die nicht registriert werden konnten, soll gelöst werden. Messi ist aber in jedem Fall auch ein Thema. Ein Treffen mit dessen Vater und Berater Jorge soll bereits stattgefunden haben.

Trainer Xavi, der einst noch mit La Pulga zusammenspielte, soll in regelmässigem Text- und Sprachnachrichts-Austausch mit dem 35-Jährigen stehen. Messi weilte zwischenzeitlich mit seiner Familie in Barcelona und traf dort auch auf die Barça-Profis Sergio Busquets und Jordi Alba. Verbindungen sind also weiterhin da.

Die Finanzierung als grosses Hindernis bleibt: Barça muss Spieler verkaufen und anderswo Gehälter einsparen, um sich Messi leisten zu können.

psc 21 April, 2023 16:38