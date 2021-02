Lionel Messi ist sauer über Wechselspekulationen

Barça-Kapitän Lionel Messi ist erzürnt darüber, dass in den Medien ständig über einen möglichen Wechsel von ihm spekuliert wird.

Der aktuelle Vertrag des 33-jährigen Superstars bei den Katalanen läuft zum Saisonende aus. Was danach geschieht, ist völlig offen. Messi will erst einmal die Präsidentschaftswahlen bei Barça am 7. März abwarten und sich dann mit der neuen Klubführung austauschen.

Diverse Medien spekulieren aber schon jetzt über einen Wechsel des Zauberflohs, was diesem gar nicht gefällt. Laut “Sport” hat sich Messi weder mit den Verantwortlichen von PSG noch mit solchen von anderen Vereinen ausgetauscht. Dass vor allem aus Paris immer wieder über einen möglichen Messi-Transfer zum Ligue 1-Serienmeister gesprochen wird, macht auch Barça-Coach Ronald Koeman sauer. Er bezeichnet die Avancen als “respektlos”.

