Lionel Messi bricht sein Schweigen – das plant er in Zukunft

Mit öffentlichen Statements hält sich Lionel Messi traditionell zurück. Jetzt ändert sich dies: Lionel Messi spricht über die schwierige Phase im Sommer und seine Zukunftsplanungen.

Der 33-jährige Argentinier wollte Barça in der vergangenen Transferperiode bekanntlich verlassen. Die damalige Klubführung um den mittlerweile zurückgetretenen Ex-Präsidenten Josep Maria Bartomeu gab Messi allerdings keine Freigabe.

“Es stimmt, dass es mir im Sommer sehr schlecht erging. Die Ursachen dafür liegen in der Vergangenheit. Wie die Saison endete, mit dem Fax und all dem… Das hat sich dann auch ein bisschen in die neue Saison gezogen”, kommentiert der Zauberfloh die Geschehnisse von damals in einem Exklusiv-Interview mit der katalanischen Radiostation “RAC1”.

Inzwischen hat Messi den Ärger aber überwunden und freut sich wieder für Barcelona auflaufen zu können: “Ich fühle mich wieder sehr gut und bin sehr motiviert und voller Vorfreude, was die Herausforderungen angeht, die vor uns liegen. Ich weiss, dass der Verein durch eine schwierige Zeit geht – was die Rahmenbedingungen und die Mannschaft betrifft – und alles drumherum ist derzeit kompliziert, aber ich bin hochmotiviert.”

Zu einem möglichen Abschied im kommenden Sommer sagt der Barça-Kapitän nichts. Fakt ist allerdings, dass der aktuelle Kontrakt nach dieser Saison endet. Andere Klubs, allen voran PSG, bringen sich bereits in Stellung. Messi wird erst einmal die Präsidentschaftswahl am 24. Januar abwarten und dann wohl Gespräche mit den neuen Bossen führen. Schon jetzt ist klar, dass von Seiten der Katalanen eine weitere Zusammenarbeit mit dem Superstar anpeilen wird.

psc 21 Dezember, 2020 10:58