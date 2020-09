In den vergangenen Tagen wurde wild spekuliert, wann und wohin der Zauberfloh denn nun wechseln könnte. Seit Freitagabend ist klar: Lionel Messi wird seinen bis Juni 2021 gültigen Vertrag bei Barça erfüllen. Mit Kritik am Verein hält er in einem Interview mit “Goal” indes nicht zurück: “Ich war nicht glücklich und wollte gehen. Aber ich durfte nicht und ich werde bleiben, um einen Rechtsstreit zu verhindern. Das Management des Klubs, angeführt von Josep Bartomeu, ist ein Desaster.”

Vor allem auf Barças Klubpräsident ist der Argentinier nicht gut zu sprechen: “Es war ein sehr schwieriges Jahr, ich litt im Training, in den Spielen und in der Kabine sehr. Der Präsident hat stets gesagt, dass ich am Ende der Saison gehen könne, wenn ich dies möchte. Er hat sein Wort am Ende nicht gehalten.” Bereits im Laufe der Spielzeit habe er dem Präsidenten gesagt, dass er gehen wolle.

Trotz dieser happigen Kritik will Messi für seinen langjährigen Klub weiterhin das Maximum herausholen: “Ich mache in Barcelona weiter und meine Einstellung wird sich nicht ändern, egal wie sehr ich gehen wollte.”

Eigentlich hatte Messi die Katalanen am 25. August darüber informiert, dass er in dieser Transferperiode einen Wechsel anstrebt. Der La Liga-Klub verwies seither stets auf die Ausstiegsklausel in Höhe von 700 Mio. Euro, die aktiviert werden müsse, damit der Superstar wechseln darf. Die Ansicht des Messi-Lagers, wonach dieser den Vertrag einseitig auflösen könne, wurde nicht geteilt.

Erst am Freitag hielt Jorge Messi in einem Brief an die Liga, welche die Ansicht Barcelonas teilte, fest, dass Messi den Vertag wegen der Verzögerung des Saisonendes sehr wohl kündigen könne.

Nun erübrigen sich sämtliche Diskussionen: Messi erfüllt seinen bis Juni 2021 gültigen Vertrag und strebt keinen vorherigen Wechsel an.

