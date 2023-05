Der Messi-Vertrag bei Barça liegt schon bereit

Der FC Barcelona hat den Vertrag für Lionel Messi bei einer allfälligen Rückkehr des argentinischen Weltmeisters bereits vorbereitet.

Laut einem Bericht der «Sport» winken dem 35-jährigen Stürmer in der kommenden Saison 13 Mio. Euro. Das ist dasselbe Salär, das Robert Lewandowski aktuell bezieht. Mehr liegt für die in finanziellen Engpässen steckenden Katalanen nicht drin. Messi müsste also einige Abstriche hinnehmen. In Paris verdient er in dieser Saison mehr als 30 Millionen Euro. Bei einem Wechsel nach Saudi-Arabien sollen ihm jährlich sogar unglaubliche 400 Millionen Euro winken.

Wo Messi in der kommenden Saison spielt, ist noch unklar. Einzig ein Verbleib in Paris ist inzwischen ausgeschlossen.

psc 4 Mai, 2023 11:52