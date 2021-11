Lionel Messi meldete sich bei Xavi wegen Rückkehr

Xavi verrät bei seiner Präsentation als Barça-Coach, dass er jüngst auch im Kontakt mit Lionel Messi stand.

Die beiden feierten gemeinsam als Spieler grosse Erfolge bei den Katalanen. Während Messi seinen Stammklub diesen Sommer verliess, kehrt Xavi nach sechs Jahren in Katar nun zurück. Vor dessen Rückkehr stand er auch im Kontakt mit dem Zauberfloh, wie er am Montag verriet: “Messi ist ein guter Freund, er hat mir geschrieben und mir Glück gewünscht. Aber wir können nicht über Spieler nachdenken, die nicht hier sind.” Fans, die sich dank dem Trainerwechsel Hoffnungen auf eine baldige Messi-Rückkehr machten, musste der einstige Mittelfeldspieler also direkt vertrösten.

psc 8 November, 2021 17:01