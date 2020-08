Luis Suarez verlässt Barça in Kürze

Das Aus von Luis Suarez beim FC Barcelona ist offenbar besiegelt.

Wie die katalanische Radiostation “RAC1” am Montag berichtet, wird der 33-jährige Uruguayer den Klub bereits in den kommenden Tagen verlassen. Trainer ronald Koeman soll ihm signalisiert haben, dass er in seinen Plänen keine Rolle mehr spielt. Suarez selbst sagte zuletzt, dass er gerne bei Barça bleiben würde, aber auch kein Problem habe, wenn er gehen soll. Dies scheint der Fall zu sein.

Im Raum steht nun eine vorzeitige Vertragsauflösung, wobei der Torjäger wohl das noch ausstehende Gehalt ausbezahlt bekommt. In Suarez’ Heimat wurde zuletzt über eine Rückkehr zu Ajax spekuliert. In der Vergangenheit hat der 113-fache Nationalspieler betont, dass er künftig unbedingt in der MLS spielen möchte. Ob dies aber bereits jetzt der Fall ist, bleibt noch offen.

psc 24 August, 2020 15:05