Luis Suarez muss für Juve-Wechsel Italienischtest absolvieren

Luis Suarez ist auf dem Sprung zu Juventus. Zuvor soll er aber noch einen Italienischtest absolvieren.

Es geht um die Angelegenheit mit seinem Pass: In Spanien gilt der 33-Jährige als EU-Bürger, da seine Frau über den italienischen Pass verfügt. Italien kennt andere Regularien. Laut “Gazzetta dello Sport” muss Suarez zunächst einen Sprachtest auf Niveau B1 bestehen, ehe er den gewünschten Status erhält.

Juve will verhindern, dass der Uruguayer einen Nicht-EU-Platz beansprucht, deshalb ist dieser Test notwendig. Einige italienische Medien berichteten, dass er diesen bereits am Montag absolviert. Dem scheint aber nicht so. Suarez soll in Turin ein Basissalär von 6,5 Mio. Euro kassieren, das durch Boni auf bis zu 10 Millionen steigen kann.

psc 7 September, 2020 10:27