Machbarkeit des Messi-Transfers zu Barça wird nächste Woche geprüft

Eine Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona im Sommer ist tatsächlich ein konkretes Szenario. Ob es auch realistisch ist, soll nächste Woche abgeklärt werden.

Barça hat immer noch finanzielle Engpässe und Probleme die hohen Saläre für die Spieler mit den Regularien des spanischen Ligaverbandes in Einklang zu bringen, der ein Salary Cap-Instrumentarium anwendet. Laut einem Bericht der katalanischen Zeitung «Sport» wollen sich Klubverantwortliche des FC Barcelona in der kommenden Woche mit Funktionären der La Liga austauschen und in Erfahrung bringen, ob und zu welchem Preis eine Messi-Verpflichtung im Sommer möglich ist.

Im Lager von Barça sei man zuversichtlich, dass es letztlich grünes Licht für eine Rückkehr des argentinischen Weltmeisters gibt. Der 35-Jährige soll seinen auslaufenden Vertrag bei Paris St. Germain nicht verlängern wollen.

psc 7 April, 2023 13:11