Manchester United wirbt um Barça-Star: Xavi gibt Frenkie de Jong nicht frei

Manchester United hat angeblich Frenkie de Jong ins Transfervisier genommen. Dieser erhält vom FC Barcelona und seinem Trainer Xavi Hernandez jedoch keine Wechselfreigabe.

Frenkie de Jong wird den FC Barcelona in diesem Sommer definitiv nicht verlassen, schon gar nicht in Richtung Manchester United. Als Xavi Hernandez während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in LaLiga gegen Rayo Vallecano (Sonntag, 21 Uhr) nach de Jong und dessen Zukunft befragt wird, geriet der Barça-Trainer ins Schwärmen.

“Er ist ein sehr wichtiger Spieler für mich, für den Verein und für die Mannschaft. Er sollte eine Ära im Verein einläuten. Seit ich hier bin, ist er auf einem sehr guten Niveau”, sagte Xavi, der einen Blick vorauswagt: “Er kann einer der besten Mittelfeldspieler der Welt sein. Wenn es nach mir ginge, würde er noch viele Jahre hier bleiben.”

Explizite Nachfragen nach de Jongs Zukunft in Barcelona sind nötig geworden, weil die “Sport” den 24-Jährigen mit einem potenziellen Wechsel nach Manchester in Verbindung bringt. Dort tritt Erik ten Hag zur kommenden Saison in die Position des Trainers ein, de Jong kennt er noch aus der gemeinsamen Zeit bei Ajax Amsterdam.

aoe 23 April, 2022 15:24