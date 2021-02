ManCity will für Messi 500 Mio. Euro investieren

Manchester City buhlt nach wie vor um Superstar Lionel Messi und hofft, dass sich dieser für einen Abgang beim FC Barcelona entscheidet. Rund 500 Mio. Euro werden zur Seite gelegt.

Nach Angaben der “Sun” ist das der Betrag, den die Skyblues dem 33-jährigen Argentinier für einen Wechsel und über fünf Spielzeiten insgesamt auszahlen würden. Enthalten sind also Handgeld und Salärzahlungen. Geplant ist dabei erst einmal ein Zweijahresvertrag plus Option bei ManCity. Im Anschluss würde Messi die Perspektive offenstehen, die Karriere bei MLS-Klub New York City ausklingen zu lassen. Der Verein wird ebenfalls von den Geldgebern aus Katar finanziert.

Messi hat seine Entscheidung über die Zukunft noch nicht gefällt. Erst einmal will er die Präsidentschaftswahlen bei den Katalanen am 7. März abwarten und sich dann mit den neuen Verantwortlichen austauschen. ManCity könnte im Falle eines Abgangs ebenso eine Option sein wie PSG.

psc 19 Februar, 2021 11:35