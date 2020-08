ManCity schnürt Mega-Paket für Messi: 100 Millionen plus 3 Stars

Lionel Messi möchte seinen Vertrag beim FC Barcelona auflösen, damit er einen ablösefreien Wechsel tätigen kann. Ob dies klappt, ist offen. Barça könnte auf den bis Juni 2021 gültigen Kontrakt beharren und eine Ablöse fordern. Für diesen Fall schnürt Manchester City nun offenbar ein Mega-Paket.

Laut “ESPN” bieten die Skyblues dem 33-Jährigen einen Dreijahresvertrag. Zudem soll Messi anschliessend noch zwei weitere Jahre bei Schwester-Klub New York City kicken. Von einer Ablösezahlung von 150 Mio. Euro ist die Rede.

Die katalanische Zeitung “Sport” berichtet derweil, dass der englische Vizemeister auf keinen Fall mehr als 100 Mio. Euro zahlen will. Dafür könnten mit Gabriel Jesus, Bernardo Silva und Eric Garcia gleich noch drei Spieler als “Tauschobjekte” herhalten. Eine höhere Ablöse würde City angeblich in Probleme wegen Financial Fairplay bringen.

