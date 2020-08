ManCity prüft Möglichkeit eines Messi-Transfers

Manchester City wägt derzeit ab, ob ein Transfer von Lionel Messi finanziell stemmbar wäre.

Der 33-jährige Argentinier soll dem neuen Barça-Trainer Ronald Koeman in der vergangenen Woche in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt haben, dass er seine Zukunft eher ausserhalb des FC Barcelona sieht. Dies ruft andere Klubs auf den Plan – darunter auch Manchester City. Laut einem Bericht von “ESPN” prüfen die Klubbosse der Engländer derzeit, ob ein Messi-Transfer im Bereich des Möglichen liegt ohne gegen Regeln des Financial Fairplay zu verstossen.

Sollte der Zauberfloh tatsächlich den Weg zum Premier League-Spitzenklub finden, käme es zur Reunion mit Pep Guardiola. Die beiden zeichneten bei den Katalanen in der Vergangenheit gemeinsam für zahlreiche Erfolge verantwortlich.

Trotz der angeblichen Absichtserklärung für einen Wechsel hofft man im Lager von Barça, dass Messi letztlich bleibt. Der aktuell gültige Vertrag läuft noch bis Juni 2021.

psc 25 August, 2020 10:42