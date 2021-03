ManUtd umgarnt Barça-Verteidiger Sergi Roberto

Manchester United schielt auf den spanischen Rechtsverteidiger Sergi Roberto vom FC Barcelona.

Der 29-Jährige ist nur noch bis 2022 an seinen Stammklub gebunden. Laut “Mundo Deportivo” würde ManUtd den Rechtsfuss gerne bereits in diesem Sommer unter Vertrag nehmen. Barça soll einen Preis von 60 Mio. Euro ausgerufen haben, was angesichts der nur noch kurzen Vertragslaufzeit aber unrealistisch erscheint. Verlängert Sergi Roberto seinen aktuellen Kontrakt nicht, könnten die Red Devils oder andere Interessenten auf einen ablösefreien Wechsel im nächsten Sommer spekulieren.

psc 9 März, 2021 14:31