Marc-André ter Stegen unterzieht sich Knie-OP und verpasst die EM

Marc-André ter Stegen unterzieht sich in dieser Woche einer Knie-Operation und wird im Sommer nicht zur Europameisterschaft fahren.

Der 29-Jährige wird am Donnerstag in Malmö von Dr Håkan Alfredson an der Patellasehne des rechten Knies behandelt. Danach wird er längere Zeit ausfallen. Wie ter Stegen auf Instagram mitteilt, verpasst er auch die EM im Sommer. Zur Vorbereitung auf die neue Saison will der Keeper wieder bereit sein.

https://www.instagram.com/p/CO-SpqmgAkZ/?igshid=hugobk66nn7i

psc 17 Mai, 2021 14:19